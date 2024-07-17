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23:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» выставит Лунина на трансфер, если он не продлит контракт с клубом — Defensa Central

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не отвечает на предложения «королевского клуба» о продлении действующего контракта, что настораживает лично президента «Реала» Флорентино Переса. Об этом сообщает Defensa Central.

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«Реал» выставит Лунина на трансфер, если он не продлит контракт с клубом — Defensa Central | Источник: Getty Images

По данным источника, руководство «сливочных» настроено продлить контракт с украинским голкипером, а в ином случае — продать его за сумму в районе € 25−30 млн. В «Реале» считают, что Лунин не сможет быть первым номером, пока в команде есть Тибо Куртуа, но в то же время видят в нём его хорошего сменщика в случае, если бельгиец получит травму или будет дисквалифицирован.

Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи, что 25-летний вратарь хочет получать больше игрового времени, в связи с чем может покинуть «Реал» нынешним летом, где его рассматривают только в качестве запасного голкипера. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

В минувшем сезоне Лунин провёл 31 матч, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 32 мяча.

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