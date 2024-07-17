«Реал» выставит Лунина на трансфер, если он не продлит контракт с клубом — Defensa Central

По данным источника, руководство «сливочных» настроено продлить контракт с украинским голкипером, а в ином случае — продать его за сумму в районе € 25−30 млн. В «Реале» считают, что Лунин не сможет быть первым номером, пока в команде есть Тибо Куртуа, но в то же время видят в нём его хорошего сменщика в случае, если бельгиец получит травму или будет дисквалифицирован.