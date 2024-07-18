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15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«В Европе мы такие условия вряд ли получим». Агент Миранчука раскрыл все о трансфере в США

Вадим Шпинев признался, что предложение «Атланты» будоражит. А еще рассказал, какая позиция у «Аталанты».

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Трансферы, лето-2024: перейдёт ли Алексей Миранчук в Атланту из США, подробности, условия, интервью с агентом Шпинёвым | Источник: Чемпионат.com

В начале июля шарахнула трансферная новость: Алексей Миранчук близок к переезду в США. У россиянина было туманное будущее в «Аталанте», где ему никак не мог найти места Джан Пьеро Гасперини. Алексея ждали в более скромных клубах Серии А, но вместо этого прилетело интересное предложение от «Атланты Юнайтед».

Стал ли трансфер Миранчука ближе? Что по условиям? Почему сделка до сих пор не состоялась? Агент футболиста Вадим Шпинёв рассказал «Чемпионату» всё.

Что сейчас с Миранчуком и какая позиция у «Аталанты»?

«На протяжении 10 дней Алексей находится в расположении “Аталанты”, тренируется. Занятия проходят в закрытом режиме, они непростые, но Лёша старается.

Президент итальянского клуба Лука Перкасси заинтересован в том, чтобы Лёша перешёл в “Атланту”, потому что клуб решил чуть сменить вектор развития — покупать и наигрывать молодых игроков, чтобы потом их продавать.

У Лёши осталось два года контракта, поэтому Перкасси говорит, что ему бы хотелось, чтобы сделка состоялась, так как в Италии будет сложно получить сопоставимые условия. Да, предложения из Италии есть, но финансово они сильно уступают, да и спортивно тоже».

Источник: MARCO LUZZANI/GETTY IMAGES

Насколько близок трансфер и что по деньгам?

«Что касается “Атланты”, пока соглашения не достигнуты. Да, “Аталанта” получила предложение от американского клуба. Что скрывать — финансово это предложение будоражит, потому что в Италии и Европе мы такие условия вряд ли получим. “Аталанта” сейчас общается со всеми сторонами.

МЛС — лига, которая сейчас сильно развивается. Инвестиции туда будут продолжать вкачиваться. Помимо всего прочего, Алексею предложены такие личные условия, что он войдёт в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков МЛС.

Любое решение Лёши мы поддержим, потому что это его карьера. Если на днях клубы договорятся, то всё будет оформлено. Предложение от “Атланты” пришло напрямую в клуб, от очень мощной агентской компании, поэтому хочу сказать, что к этой сделке наш партнёр Джуффрида (Валерио, итальянский агент. — Прим. “Чемпионата”) отношения не имеет».

Источник: MARCO LUZZANI/GETTY IMAGES

А о каких деньгах вообще идёт речь? Полторы недели назад «Чемпионат» сообщал, что Миранчуку предлагают контракт по схеме «4+1» с зарплатой в € 3 млн за сезон. То есть € 12 млн за четыре года. Космические цифры, но есть нюанс: половина суммы уйдёт на налоги. Даже с учётом вычета деньги приличные, однако уже не настолько мощные.

Самой «Аталанте» американцы предлагали € 10 млн. С учётом слов Шпинёва нам, видимо, осталось лишь дождаться решения самого Миранчука.

Авторы: Андрей Панков, Михаил Рождественский

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