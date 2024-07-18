Гринвуд перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель» | Источник: Getty Images

Как сообщает пресс-служба французского клуба, Гринвуд будет выступать под номером «10».

Срок соглашения с 22-летним англичанином не уточняется.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и всего провел за команду 129 матчей, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач.