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22:34 (мск), источник: Sport24

Гринвуд перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель»

Нападающий Мейсон Гринвуд перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель».

Манчестер Юнайтед
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Гринвуд перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель» | Источник: Getty Images

Как сообщает пресс-служба французского клуба, Гринвуд будет выступать под номером «10».

Срок соглашения с 22-летним англичанином не уточняется.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и всего провел за команду 129 матчей, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач.

В прошедшем сезоне на правах аренды он выступал за «Хетафе».

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