Гринвуд перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель»
Нападающий Мейсон Гринвуд перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель».
Манчестер Юнайтед
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Нападающий Мейсон Гринвуд перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель».
Как сообщает пресс-служба французского клуба, Гринвуд будет выступать под номером «10».
Срок соглашения с 22-летним англичанином не уточняется.
Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и всего провел за команду 129 матчей, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач.
В прошедшем сезоне на правах аренды он выступал за «Хетафе».