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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:52 (мск), источник: Известия

Из «Аталанты» в «Атланту»: что ждет Миранчука в США

Полузащитник сборной России близок к переезду в один из самых популярных клубов североамериканской лиги.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: TIZIANO BALLABIO/GETTY IMAGES

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал согласие на переход в американский клуб «Атланта Юнайтед», сообщает TuttoAtalanta. По информации источника, американский клуб подпишет 28-летнего игрока сборной России за €11 млн. О перспективах полузащитника в Major League Soccer (MLS) и целесообразности такой сделки для команды из Бергамо — в материале «Известий».

Слабее Мексики

Года три назад поговаривали про возможный переезд в США Федора Смолова, а в итоге в Америку может отправиться Алексей Миранчук. Переговоры между «Аталантой» и «Атлантой Юнайтед» идут полным ходом, и стороны вроде бы сошлись на компенсации в €11 млн. Бергамаски требовали 15, но и 11 неплохо. Больше «Атланта» платила только за квартет заметных южноамериканцев, а рекордные €14,5 млн ушли в «Велес Сарсфилд» за чемпиона мира — 2022 Тьяго Альмаду.

Миранчук попадет в топ-5, а в остальном оценивать ожидающийся трансфер следует с некоторым скепсисом. Во-первых, глупо сравнивать уровень MLS с серией А. Да что там Италия — американские клубы заметно уступают соседям мексиканцам.

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Достаточно посмотреть на Кубок чемпионов КОНКАКАФ, где у Штатов всего три титула. Последний два года назад добыл «Сиэтл Саундерс», а режим ожидания с момента предыдущего успеха за авторством «Лос-Анджелес Гэлакси» составил 22 года! Не работает даже эффект Месси, чей «Интер Майами» без шансов проиграл «Монтеррею».

Во-вторых, из Европы в MLS — за редким исключением — едут доигрывать. Месси, Суарес, Жорди Альба, Бускетс, Форсберг, Инсинье, Бернардески, Льорис, Жиру — крутые имена, но по-футбольным меркам все они в предпенсионном возрасте. Есть, конечно, и молодежь вроде несостоявшегося наследника Месси в «Барсе» Рики Пуча или находящегося в хорошем возрасте Петара Мусы, уезжавшего в MLS в статусе игрока сборной Хорватии.

Миранчуку же всего 28 лет. До статуса доигрывающего далеко, а репутация в Италии заработана. Два последних сезона, включая аренду в «Торино», россиянин держал серьезный уровень.

— Я не думаю, что это очень удачное решение для Алексея, но, видно, выбора другого не было, — отметила в разговоре с «Известиями» экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская. — Он только всё наладил в «Аталанте», только сумел выучить язык, наладить взаимопонимание с партнерами, и вот так вот ни черта не получилось. Думаю, в Америке он сможет добиться успеха. Там меньше конкуренции. Это далеко не топ-чемпионат.

Борьба за плей-офф

Впрочем, далее пойдут плюсы, сумма которых как минимум уравновесит минусы. Начнем с очевидного. Прежде всего, MLS — растущая лига с отличной посещаемостью, умением подавать продукт и веселым футболом. Проявить себя там Миранчуку будет гораздо проще, чем в Италии. А потом можно и в Европу вернуться. Туда, где нет жестких рамок Джан Пьеро Гасперини, но существует заинтересованность тренерского штаба.

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Мы, конечно, не будем приводить уникальные примеры вроде Ибрагимовича, который вернулся из США на Апеннины и сделал «Милан» чемпионом. Но есть и более приземленные варианты. Тот же поляк Букса, который в расцвете сил уехал покорять Новый Свет, после чего перешел в ярко вернувшийся в лигу 1 «Ланс». В сборную Буксу начали вызывать из MLS, где он стал чемпионом в составе «Нью Инглэнд Революшн». Так что переезд Миранчука в Штаты — это не билет в один конец.

И это точно будет интересно! Новая страна, новая лига, новая жизнь. Наконец, соперничество с тем же Месси. Ближе к финишу регулярного чемпионата «Атланта» сыграет с «цаплями» на своем невероятно крутом стадионе. «Мерседес Бенц Арена» 19 сентября будет заполнена до отказа, а это 71 тыс. мест. На обычные игры на трибунах народу собирается поменьше, но в диапазоне от 40 тыс. до 60 тыс. болельщиков обеспечивают статус самой посещаемой команды лиги. И это при том, что на данный момент «Атланта» не проходит в плей-офф.

Хотя в таблице всё не безнадежно, и до идущего восьмым «Торонто» всего три очка при игре в запасе. Да и девятая позиция позволяет попасть в плей-ин, но всё сложно, если ты обыгрываешь прямого конкурента, а потом получаешь три поражения подряд и вылетаешь из кубкового турнира от представителя ЮСЛ (вторая по статусу лига США). Нынешние пятиполосные — не та команда, что доминировала в MLS несколько лет назад, под началом Херардо Мартино выиграв чемпионский титул и Кубок чемпионов, который оспаривается в одном матче с лучшей командой Мексики. И еще на старом багаже Франк де Бур добавил Кубок США.

Знакомая схема

Главная звезда нынешнего состава — рекордсмен «Атланты» по числу проведенных матчей (218) Гузан. 39-летний голкипер имеет за плечами выступления на двух чемпионата мира и является трехкратным победителем Золотого кубка КОНКАКАФ. А еще стоит отметить грузинского полузащитника Лобжанидзе — лучшего вместе с еще двумя игроками бомбардира сезона (пять мячей), который в конце мая двумя точными ударами нокаутировал «Интер Майами» и затмил Месси.

В списке звезд было бы еще две фамилии, однако «Атланта» продала форварда сборной Греции Якумакиса в мексиканский «Крус Асуль», а в бразильский «Ботафого» за 19,5 млн отправился Альмада. Его-то на позиции «десятки», скорее всего, и должен заменить Миранчук. Правда, после увольнения в начале июня работавшего в клубе с 2021 года мексиканца Гонсало Пинеды пятицветные чаще играют с тремя центральными защитниками.

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Причем возглавивший команду в роли и. о. главного тренера Роб Валентино использует похожую на «Аталанту» схему, где центрального нападающего поддерживают два инсайда — Лобжанидзе и португалец Шанде Силва.

Миранчуку же придется сразу включаться в игру, ведь до финиша — всего восемь туров. Правда, со следующей недели в MLS наступит месячная пауза. Это время Кубка лиг, где в соперничестве с представителями Мексики можно добыть титул и путевку в Кубок чемпионов. Так год назад началась американская карьера Месси. Миранчук, само собой, в другом статусе, но в «Атланту» его зовут на ключевую роль. И это еще один жирный плюс.

— Интересный кейс — попробовать себя в MLS, — отметил «Известиям» экс-защитник «Локомотива» и сборной Нигерии Брайан Идову. — Лига растет с приходом таких людей, как Месси, Суарес, Бускетс. Много именитых игроков там выступало. Возможно, будет что-то интересное. Переход в MLS — конец карьеры? То же самое люди говорили и про игроков, перешедших в Саудовскую Аравию, а Криштиану Роналду выглядел даже гораздо интереснее на Евро-2024, чем на чемпионате мира — 2022. То же самое с Ляпортом и Канте, который был гением центра поля. Так что, это больше наше восприятие, а имея игровую практику и хорошо проявляя себя, можно заинтересовать скаутов и вернуть себя в хороший европейский чемпионат. Но на бумаге выглядит как понижение.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач.

Автор: Андрей Кузичев

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