Голевым камбэком обернулся матч «Астаны» в Кубке лиги

Победитель турнира получит 90 миллионов тенге, а финалист — 50 миллионов. Кроме того, предусмотрены бонусы: восемь миллионов — за участие в турнире, два миллиона — за ничью в групповом этапе, пять миллионов — за победу в групповом этапе, 10 миллионов — за выход в полуфинал, 11 миллионов — за выход в финал.