Голевым камбэком обернулся матч «Астаны» в Кубке лиги
Футболисты «Астаны» вырвали победу у карагандинского «Шахтера» на групповом этапе Кубка лиги, передают Vesti.kz.
Астана
Шахтер Кг
Встреча проходила в Караганде и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, проигрывавших по ходу игры 0:1.
Благодаря этому успеху астанчане набрали 6 очков и закрепились на первом месте квартета D, карагандинцы с 3 очками находятся на третьей позиции.
Напомним, призовой фонд турнира составляет 450 миллионов тенге.
Победитель турнира получит 90 миллионов тенге, а финалист — 50 миллионов. Кроме того, предусмотрены бонусы: восемь миллионов — за участие в турнире, два миллиона — за ничью в групповом этапе, пять миллионов — за победу в групповом этапе, 10 миллионов — за выход в полуфинал, 11 миллионов — за выход в финал.