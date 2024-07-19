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17:10 (мск), источник: Vesti.kz

Голевым камбэком обернулся матч «Астаны» в Кубке лиги

Футболисты «Астаны» вырвали победу у карагандинского «Шахтера» на групповом этапе Кубка лиги, передают Vesti.kz.

Астана
Шахтер Кг
Источник: ФК "Астана"

Встреча проходила в Караганде и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, проигрывавших по ходу игры 0:1.

Благодаря этому успеху астанчане набрали 6 очков и закрепились на первом месте квартета D, карагандинцы с 3 очками находятся на третьей позиции.

Напомним, призовой фонд турнира составляет 450 миллионов тенге.

Победитель турнира получит 90 миллионов тенге, а финалист — 50 миллионов. Кроме того, предусмотрены бонусы: восемь миллионов — за участие в турнире, два миллиона — за ничью в групповом этапе, пять миллионов — за победу в групповом этапе, 10 миллионов — за выход в полуфинал, 11 миллионов — за выход в финал.

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