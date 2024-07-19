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17:35 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира 2010 года Фабрегас возглавил футбольный клуб «Комо»

Соглашение рассчитано на четыре года.

Источник: AP 2023

РИМ, 19 июля. /ТАСС/. Испанец Сеск Фабрегас назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Комо». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с Фабрегасом рассчитано на четыре года.

«Я очень рад начать сезон-2024/25 в качестве главного тренера и благодарю владельцев клуба за доверие. Я разделяю их амбиции и считаю, что это только начало будущих достижений клуба. Это будет трудный и важный сезон, но я и тренерский штаб готовы к этому», — сказал Фабрегас.

Фабрегасу 37 лет, он выступал за «Комо» с 2022 по 2023 год, а после завершения карьеры вошел в тренерский штаб команды. Ранее он был футболистом английских «Арсенала» и «Челси», испанской «Барселоны» и «Монако», выступающего в чемпионате Франции. В составе «Арсенала» Фабрегас выиграл Кубок и Суперкубок Англии, вместе с «Челси» испанец дважды стал чемпионом Англии, один раз выиграл кубок страны и стал победителем Лиги Европы. В «Барселоне» Фабрегас по разу выиграл чемпионат и Кубок Испании, один раз стал победителем клубного чемпионата мира.

Вместе со сборной Испании Фабрегас стал чемпионом мира 2010 года и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).

В сезоне-2023/24 «Комо» занял второе место во втором по силе дивизионе чемпионата Италии и вышел в высшую лигу. Команда сыграет в элите итальянского футбола впервые с сезона-2002/03.

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