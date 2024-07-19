Бабаян высказался о новичках «Астаны» перед Лигой конференций
Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян рассказал об итогах матча с «Шахтером» в Кубке лиги, передают Vesti.kz.
Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян рассказал об итогах матча с «Шахтером» в Кубке лиги, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Новичок столичного клуба Джеффри Чинеду оформил хет-трик.
«Получился хороший матч в преддверии старта Лиги конференций. Сегодня сыграли четыре новых футболиста, некоторые из них не играли почти два месяца. Определенные риски были, но распределили игровое время, кто-то сыграл 45 минут, кто-то 80. Конечно, были проблемы в обороне, мы еще ни разу не играли в таком сочетании, пропустили два необязательных гола. При этом забили четыре, хорошо, что нападающие начали забивать, что не понравилось, так это то, что ведя в счете позволили себе играть неорганизованно, особенно в последние 10 минут, позволили сопернику создать моменты. Рады, что выиграли — теперь будем готовиться к матчу в Лиге конференций», — приводит его слова пресс-служба клуба.
Напомним, астанчане начнут еврокубковый путь со второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии, 25 июля, на выезде сыграют с молдавским «Милсами», тогда как ответная игра состоится 1 августа в Алматы.