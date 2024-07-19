Бабаян высказался о новичках «Астаны» перед Лигой конференций

«Получился хороший матч в преддверии старта Лиги конференций. Сегодня сыграли четыре новых футболиста, некоторые из них не играли почти два месяца. Определенные риски были, но распределили игровое время, кто-то сыграл 45 минут, кто-то 80. Конечно, были проблемы в обороне, мы еще ни разу не играли в таком сочетании, пропустили два необязательных гола. При этом забили четыре, хорошо, что нападающие начали забивать, что не понравилось, так это то, что ведя в счете позволили себе играть неорганизованно, особенно в последние 10 минут, позволили сопернику создать моменты. Рады, что выиграли — теперь будем готовиться к матчу в Лиге конференций», — приводит его слова пресс-служба клуба.