«Барселона» воспользуется кредитом ради покупки Нико Уильямса — Mundo Deportivo

По информации источника, каталонский клуб не располагает финансовыми возможностями для того, чтобы заплатить € 58 млн в качестве отступных за Уильямса. В свою очередь, «Атлетик» не хочет разбивать сумму трансфера за нападающего на несколько платежей.
В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.