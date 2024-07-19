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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» воспользуется кредитом ради покупки Нико Уильямса — Mundo Deportivo

«Барселоне» придётся воспользоваться ранее взятым кредитом на сумму в € 100 млн для того, чтобы подписать крайнего нападающего «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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«Барселона» воспользуется кредитом ради покупки Нико Уильямса — Mundo Deportivo | Источник: Getty Images

По информации источника, каталонский клуб не располагает финансовыми возможностями для того, чтобы заплатить € 58 млн в качестве отступных за Уильямса. В свою очередь, «Атлетик» не хочет разбивать сумму трансфера за нападающего на несколько платежей.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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