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11:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лукаку готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Наполи»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Наполи
ЧелсиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По сведениям источника, 31-летний бельгиец готов пойти на снижение зарплаты с 11 миллионов евро до 6 миллионов. Форвард хочет вновь работать под руководством Антонио Конте. На данный момент переход Лукаку зависит от возможного трансфера Виктора Осимхена в «ПСЖ».

Лукаку вернулся в «Челси» в 2021 году. В минувшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Рому». Он провел за римлян 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи.

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