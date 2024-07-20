Лукаку готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Наполи»

По сведениям источника, 31-летний бельгиец готов пойти на снижение зарплаты с 11 миллионов евро до 6 миллионов. Форвард хочет вновь работать под руководством Антонио Конте. На данный момент переход Лукаку зависит от возможного трансфера Виктора Осимхена в «ПСЖ».

Лукаку вернулся в «Челси» в 2021 году. В минувшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Рому». Он провел за римлян 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи.