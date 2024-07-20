«Милан» подписал контракт с самым молодым дебютантом чемпионата Италии
Франческо Камарда подписал контракт с «Миланом».
Франческо Камарда подписал контракт с «Миланом».
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Нападающий Франческо Камарда, который является самым молодым дебютантом в истории Серии А, подписал контракт с «Миланом», сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Соглашение с уроженцем Милана и воспитанником академии «россонери» заключено до 30 июня 2027 года.
В ноябре 2023 года Камарда стал самым молодым футболистом, сыгравшим в чемпионате Италии по футболу. В 15 лет 261 день он вышел на замену в матче 13-го тура против «Фиорентины» (1:0).
Прошлый сезон нападающий провел в составе молодежной команды «Милана», сыграв в общей сложности 41 матч и забив 14 голов. В составе молодежной сборной Италии Камарда стал чемпионом Европы среди игроков до 17 лет, став лучшим игроком турнира.