«Милан» подписал контракт с самым молодым дебютантом чемпионата Италии

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Нападающий Франческо Камарда, который является самым молодым дебютантом в истории Серии А, подписал контракт с «Миланом», сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Соглашение с уроженцем Милана и воспитанником академии «россонери» заключено до 30 июня 2027 года.

В ноябре 2023 года Камарда стал самым молодым футболистом, сыгравшим в чемпионате Италии по футболу. В 15 лет 261 день он вышел на замену в матче 13-го тура против «Фиорентины» (1:0).