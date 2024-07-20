«Каждый может совершить ошибку». Тен Хаг высказался о примирении с Санчо

«Мы с ним здорово поговорили. Каждый может совершить ошибку. Мы подводим черту и идём дальше. Этому клубу нужны хорошие игроки, и одно можно сказать наверняка: Джейдон — очень хороший игрок. Я надеюсь, что он влился в наш коллектив и внесёт свой вклад в наш успех», — приводит слова тен Хага AD Sportwerald.