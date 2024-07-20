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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Каждый может совершить ошибку». Тен Хаг высказался о примирении с Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о своём примирении с вингером «красных дьяволов» Джейдоном Санчо, с которым у него возник конфликт в начале минувшего сезона.

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«Каждый может совершить ошибку». Тен Хаг высказался о примирении с Санчо | Источник: Чемпионат.com

«Мы с ним здорово поговорили. Каждый может совершить ошибку. Мы подводим черту и идём дальше. Этому клубу нужны хорошие игроки, и одно можно сказать наверняка: Джейдон — очень хороший игрок. Я надеюсь, что он влился в наш коллектив и внесёт свой вклад в наш успех», — приводит слова тен Хага AD Sportwerald.

Напомним, в начале минувшего сезона тен Хаг заявил, что Санчо недостаточно выкладывается на тренировках, после чего футболист публично заявил, что слова нидерландского специалиста не соответствуют действительности. В итоге тен Хаг отстранил нападающего от основного состава команды. Зимой 2024 года Санчо на правах аренды перешёл в дортмундскую «Боруссию».

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