Разгромом обернулся матч «Елимая» и «Атырау» в турнире за миллион долларов

Источник: ФК "Елимай"

Встреча в Семее завершилась убедительной победой хозяев со счетом 3:0. Примечательно, что первый тайм оказался безголевым.

Счет открыт был в середине второй половины, когда на 63-й минуте отличился Жан-Али Пайруз. На 85-й минуте «Елимай» удвоил преимущество Автором гола стал Шина.

На 93-й минуте гол на свой счет записал Даниил Пенчиков, установив окончательный результат.

Таким образом, «Елимай» набрал семь очков и победил в этом квартете (групповой этап заканчивается после трех туров). Клуб из Семея вышел в плей-офф турнира призовой фонд которого составляет один миллион долларов.