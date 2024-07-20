Разгромом обернулся матч «Елимая» и «Атырау» в турнире за миллион долларов
«Елимай» из Семея сыграл в матче третьего тура группового этапа Кубка лиги против «Атырау», сообщают Vesti.kz.
Елимай
Атырау
Встреча в Семее завершилась убедительной победой хозяев со счетом 3:0. Примечательно, что первый тайм оказался безголевым.
Счет открыт был в середине второй половины, когда на 63-й минуте отличился Жан-Али Пайруз. На 85-й минуте «Елимай» удвоил преимущество Автором гола стал Шина.
На 93-й минуте гол на свой счет записал Даниил Пенчиков, установив окончательный результат.
Таким образом, «Елимай» набрал семь очков и победил в этом квартете (групповой этап заканчивается после трех туров). Клуб из Семея вышел в плей-офф турнира призовой фонд которого составляет один миллион долларов.
«Атырау» финишировал на втором месте, набрав четыре очка. У «Ордабасы» три балла и одно очко у «Турана».