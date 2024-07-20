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20:30 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом обернулся матч «Елимая» и «Атырау» в турнире за миллион долларов

«Елимай» из Семея сыграл в матче третьего тура группового этапа Кубка лиги против «Атырау», сообщают Vesti.kz.

Елимай
Атырау
Источник: ФК "Елимай"

Встреча в Семее завершилась убедительной победой хозяев со счетом 3:0. Примечательно, что первый тайм оказался безголевым.

Счет открыт был в середине второй половины, когда на 63-й минуте отличился Жан-Али Пайруз. На 85-й минуте «Елимай» удвоил преимущество Автором гола стал Шина.

На 93-й минуте гол на свой счет записал Даниил Пенчиков, установив окончательный результат.

Таким образом, «Елимай» набрал семь очков и победил в этом квартете (групповой этап заканчивается после трех туров). Клуб из Семея вышел в плей-офф турнира призовой фонд которого составляет один миллион долларов.

«Атырау» финишировал на втором месте, набрав четыре очка. У «Ордабасы» три балла и одно очко у «Турана».

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