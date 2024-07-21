Иван Ракитич перешёл в «Хайдук»

«Хайдук» особенно рад подтвердить, что Иван Ракитич в следующем сезоне будет носить белую майку! Один из величайших игроков в истории хорватского футбола незадолго до полуночи подписал контракт с «Хайдуком» до конца следующего сезона с возможностью дополнительного продления ещё на один сезон. Иван прибудет в Сплит в воскресенье и будет торжественно представлен на пресс-конференции", — говорится на официальном сайте клуба.