Фабрицио Романо назвал новые подробности о будущем Дани Ольмо | Источник: Getty Images

Романо сообщает, что сегодня, 21 июля, истекает срок действия пункта о возможной активации суммы отступных в контракте Ольмо с немецким клубом и ни одна команда не активировала его. Однако между сторонами сохраняются хорошие отношения, и «РБ Лейпциг» будет готов отпустить Дани в случае наличия подходящего предложения в ближайшее время.

Источник также сообщает, что Ольмо может покинуть клуб не менее чем за € 60 млн. Переговоров с «Манчестер Сити», о которых сообщалось ранее, нет.