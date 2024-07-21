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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Фабрицио Романо назвал новые подробности о будущем Дани Ольмо

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях поделился подробностями о будущем атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо.

РБ Лейпциг
Фабрицио Романо назвал новые подробности о будущем Дани Ольмо | Источник: Getty Images

Романо сообщает, что сегодня, 21 июля, истекает срок действия пункта о возможной активации суммы отступных в контракте Ольмо с немецким клубом и ни одна команда не активировала его. Однако между сторонами сохраняются хорошие отношения, и «РБ Лейпциг» будет готов отпустить Дани в случае наличия подходящего предложения в ближайшее время.

Источник также сообщает, что Ольмо может покинуть клуб не менее чем за € 60 млн. Переговоров с «Манчестер Сити», о которых сообщалось ранее, нет.

Ольмо принял участие в 33 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано до июля 2027 года.

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