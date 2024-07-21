Фабрицио Романо назвал новые подробности о будущем Дани Ольмо
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях поделился подробностями о будущем атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях поделился подробностями о будущем атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо.
Романо сообщает, что сегодня, 21 июля, истекает срок действия пункта о возможной активации суммы отступных в контракте Ольмо с немецким клубом и ни одна команда не активировала его. Однако между сторонами сохраняются хорошие отношения, и «РБ Лейпциг» будет готов отпустить Дани в случае наличия подходящего предложения в ближайшее время.
Источник также сообщает, что Ольмо может покинуть клуб не менее чем за € 60 млн. Переговоров с «Манчестер Сити», о которых сообщалось ранее, нет.
Ольмо принял участие в 33 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано до июля 2027 года.