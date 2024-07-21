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09:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Marca назвала сумму, которую должен заплатить клуб, желающий купить Лунина у «Реала»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть испанскую команду, о чём ранее уже сообщал ряд источников.

Реал
Marca назвала сумму, которую должен заплатить клуб, желающий купить Лунина у «Реала» | Источник: Getty Images

Авторитетная испанская газета Marca назвала сумму, которую придётся заплатить клубам, желающим приобрести украинского вратаря у мадридского клуба.

По данным газеты, «Реал» хочет выручить от трансфера голкипера не менее € 30 млн.

Источники ранее сообщали, что в мадридском «Реале» изучают вариант с продажей вратаря Андрея Лунина в «Челси» и подписанием голкипера лондонского клуба Кепы Аррисабалаги, который в минувшем сезоне выступал в составе «сливочных» на правах аренды.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Напомним, недавно завершившийся чемпионат Европы в Германии сложился для Лунина неудачно. Он допустил несколько грубых ошибок в первом матче Евро, после чего был отправлен в запас.

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