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09:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ямаль стал самым подорожавшим игроком по итогам Евро-2024

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль после Евро-2024 подорожал на 30 миллионов евро.

Барселона
Испания
Источник: Jonathan Moscrop/Getty Images

17-летний испанец стал самым подорожавшим футболистом по итогам чемпионата Европы в Германии. Сейчас его стоимость оценивается в 120 миллионов евро.

На Евро-2024 Ямаль провел семь матчей в составе национальной команды, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Также он стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы и мира.

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