«Интер Майами» без Месси победил в очередном матче MLS

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «Интер Майами», завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Матиас Рохас (6-я минута) и Жорди Альба (75). Гол гостей на счету Рафаэля Кцихоса (73).

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустил встречу из-за травмы ноги, полученной в финале победного для сборной Аргентины Кубка Америки. В перерыве матча состоялась церемония чествования Месси, самого титулованного футболиста в истории. В ее рамках воспитанники академии клуба вынесли на поле изображения всех его 45 трофеев.