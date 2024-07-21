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10:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер Майами» без Месси победил в очередном матче MLS

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. «Интер Майами» обыграл «Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Источник: AP 2023

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «Интер Майами», завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Матиас Рохас (6-я минута) и Жорди Альба (75). Гол гостей на счету Рафаэля Кцихоса (73).

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустил встречу из-за травмы ноги, полученной в финале победного для сборной Аргентины Кубка Америки. В перерыве матча состоялась церемония чествования Месси, самого титулованного футболиста в истории. В ее рамках воспитанники академии клуба вынесли на поле изображения всех его 45 трофеев.

«Интер Майами» с 53 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго», на счету которого 25 баллов, расположился на 14-й строчке.

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