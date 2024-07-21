Игроки и персонал мадридского «Реала» удивлены поведением Мбаппе

По информации источника, игроки, а также сотрудники клуба поражены плавностью и лёгкостью, с которой Мбаппе общался с ними. В клубе называют Мбаппе скромным и сосредоточенным на работе. Также сообщается, что в команде положительно оценили умение француза свободно говорить на испанском и английском языках.