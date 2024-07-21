«Куда-нибудь пристрою»: Анчелотти ответил на вопрос о роли Мбаппе в «Реале»
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что придумает как использовать новичка команды футболиста Килиана Мбаппе.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что придумает как использовать новичка команды футболиста Килиана Мбаппе.
«Реал» объявил о заключении пятилетнего контракта с Мбаппе 3 июня. Во вторник на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прошла презентация форварда. Номинально Мбаппе и Винисиус Жуниор играют на одной позиции.
«Где сыграет Мбаппе? Я его куда-нибудь пристрою, мы найдем ему место в команде», — сказал Анчелотти в интервью Sky Sport Italia.
Итальянский специалист также заявил, что сборная Испании заслужила победу на завершившемся чемпионате Европы благодаря таланту ее игроков, хотя в целом турнир не получился очень зрелищным из-за того, что лидеры команд приехали уставшими. Анчелотти подчеркнул, что лично ему ему не интересна работа в сборной, так как он предпочитает ежедневную занятость.
В финале чемпионата Европы, который прошел в Германии, сборная Испании обыграла англичан со счетом 2:1 и в рекордный четвертый раз стала чемпионом Европы.