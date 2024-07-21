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11:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпион мира Н’Голо Канте может стать игроком «Барселоны» — Sport.es

«Барселона» интересуется 33-летним опорным полузащитником «Аль-Иттихада» и сборной Франции Н’Голо Канте. Об этом сообщает Sport.es.

Барселона
Чемпион мира Н'Голо Канте может стать игроком «Барселоны» — Sport.es | Источник: Getty Images

По информации источника, каталонский клуб активизировал интерес к французскому футболисту после того, как он продемонстрировал высокий уровень игры на минувшем чемпионате Европы — 2024. Однако подчёркивается, что «Аль-Иттихад» не испытывает сильного желания расставаться с Канте.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

В 2018 году в составе сборной Франции Канте выиграл чемпионат мира, который проходил в России.

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