Чемпион мира Н'Голо Канте может стать игроком «Барселоны» — Sport.es | Источник: Getty Images

По информации источника, каталонский клуб активизировал интерес к французскому футболисту после того, как он продемонстрировал высокий уровень игры на минувшем чемпионате Европы — 2024. Однако подчёркивается, что «Аль-Иттихад» не испытывает сильного желания расставаться с Канте.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.