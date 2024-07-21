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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» предложит «Баварии» £ 45 млн за трансфер де Лигта — Mirror

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Баварии» £ 45 млн (€ 53,3 млн) за покупку центрального защитника Маттейса де Лигта. Об этом сообщает Mirror.

Манчестер Юнайтед
Бавария
«Манчестер Юнайтед» предложит «Баварии» £ 45 млн за трансфер де Лигта — Mirror | Источник: Getty Images

По информации источника, нидерландский футболист уже согласовал условия личного контракта с английским клубом. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» близки к заключению сделки.

Де Лигт перешёл в «Баварию» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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