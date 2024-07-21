Клуб из Казахстана назначил нового тренера и преследует высокие задачи

«С возвращением на руководящую должность Серикбая Утегенова, самобытный клуб из поселка Атакент вновь намерен вернуться в когорту сильнейших. Для начала в первой лиге.



Именно такую задачу поставил себе новый старый директор. “Мактаарал” намерен в следующем сезоне выступать в первом дивизионе. И для этого клуб назначил на должность главного тренера Куаныша Каракулова, начинавшего сезон в “Акжайыке”.



Состав также будет усиливаться. Контракт с хлобкоробами уже подписал голкипер Нурлыбек Мусылманбек. На просмотре находятся еще несколько молодых и интересных футболистов.



Вообще, если вы еще не успели забыть, “Мактаарал” должен был в этом сезоне биться в КПЛ. Но клуб вынужден был взять самоотвод из-за нежелания акимата Туркестанской области содержать команду из глубинки. Однако, аким Мактааралского района Бакыт Асанов понимает всю важность наличия клуба для района. Благодаря его помощи “Мактаарал” намерен выбраться из второй лиги. Кто знает, может через пару лет мы вновь увидим хлобкоробов в КПЛ?», — пишет он в своем телеграм-канале.