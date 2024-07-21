В Англии подтвердили, что Де Брёйне согласился на переход в «Аль-Иттихад»

По информации источника, на текущий момент продолжаются переговоры между английским клубом и «Аль-Иттихадом». Ранее журналист Руди Галетти сообщал, что «Манчестер Сити» открыт к тому, чтобы расстаться с Де Брёйне.

Напомним, полузащитник выступает в составе «горожан» с 2015 года. За этот период он принял участие в 382 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 170 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.