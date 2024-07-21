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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Играет как аутист»: экс-тренер сборной Аргентины раскритиковал Дембеле

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Бывший тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли высказался о стиле игры нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Усмана Дембеле, заявив, что он играет как аутист.

ПСЖ
Франция
Источник: РИА "Новости"

Дембеле 27 лет. Он выступает в составе «ПСЖ» с лета 2023 года, ранее он играл за французский «Ренн», дортмундскую «Боруссию», а также испанскую «Барселону».

«Дембеле играет как аутист. Он начинает атаку и заканчивает ее в одиночку. У него нет способности заставить блистать партнера по команде, он умеет блистать только сам. Мбаппе немного похож на него», — приводит слова Сампаоли Marca со ссылкой на SoFoot.

На чемпионате Европы 2024 года, который прошел в Германии, Дембеле сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями. Сборная Франции дошла до полуфинала турнира, где уступила будущим чемпионам — команде Испании (1:2).

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