«Играет как аутист»: экс-тренер сборной Аргентины раскритиковал Дембеле

Дембеле 27 лет. Он выступает в составе «ПСЖ» с лета 2023 года, ранее он играл за французский «Ренн», дортмундскую «Боруссию», а также испанскую «Барселону».

«Дембеле играет как аутист. Он начинает атаку и заканчивает ее в одиночку. У него нет способности заставить блистать партнера по команде, он умеет блистать только сам. Мбаппе немного похож на него», — приводит слова Сампаоли Marca со ссылкой на SoFoot.