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17:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Акжайык» совершил громкую сенсацию в матче Кубка Лиги

В матче третьего тура группового этапа Кубка лиги уральский «Акжайык» встретился на своем поле с петропавловским «Кызылжаром», передают Vesti.kz.

Акжайык
Кызыл-ЖарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Акжайык"

«Акжайык» несмотря на отсутствие легионеров в своем составе сумел одержать неожиданную победу над представителем высшего дивизиона чемпионата Казахстана.

На 13-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Чингиза Кубашева. На 40-й минуте «Акжайык» удвоил преимущество, автогол на свой счет записал Улар Жаксыбаев.

Во второй половине «Кызылжар» пытался выровнять положение, но забил лишь гол престижа. На 94-й минуте отлился новичок петропавловского клуба Сенин Себаи.

Однако, эта победа никак не повлияла на турнирное положение «Акжайыка» в группе А Кубка Лиги. Уральцы с тремя очками остались на четвертом месте и не вышли в плей-офф. «Кызылжар» в случае поражения «Тараза» от «Кайрата» продолжит выступление в Кубке Лиги, оставшись на второй строчке в квартете.

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