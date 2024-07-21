«Акжайык» совершил громкую сенсацию в матче Кубка Лиги
В матче третьего тура группового этапа Кубка лиги уральский «Акжайык» встретился на своем поле с петропавловским «Кызылжаром», передают Vesti.kz.
В матче третьего тура группового этапа Кубка лиги уральский «Акжайык» встретился на своем поле с петропавловским «Кызылжаром», передают Vesti.kz.
«Акжайык» несмотря на отсутствие легионеров в своем составе сумел одержать неожиданную победу над представителем высшего дивизиона чемпионата Казахстана.
На 13-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Чингиза Кубашева. На 40-й минуте «Акжайык» удвоил преимущество, автогол на свой счет записал Улар Жаксыбаев.
Во второй половине «Кызылжар» пытался выровнять положение, но забил лишь гол престижа. На 94-й минуте отлился новичок петропавловского клуба Сенин Себаи.
Однако, эта победа никак не повлияла на турнирное положение «Акжайыка» в группе А Кубка Лиги. Уральцы с тремя очками остались на четвертом месте и не вышли в плей-офф. «Кызылжар» в случае поражения «Тараза» от «Кайрата» продолжит выступление в Кубке Лиги, оставшись на второй строчке в квартете.