«Акжайык» совершил громкую сенсацию в матче Кубка Лиги

Однако, эта победа никак не повлияла на турнирное положение «Акжайыка» в группе А Кубка Лиги. Уральцы с тремя очками остались на четвертом месте и не вышли в плей-офф. «Кызылжар» в случае поражения «Тараза» от «Кайрата» продолжит выступление в Кубке Лиги, оставшись на второй строчке в квартете.