«Кайрат» устроил разгром в матче Кубка Лиги

Подопечные Александра Кержакова создали комфортное преимущество в счете уже по итогам первого тайма. На 32-й минуте Жоао Пауло хладнокровно реализовал выход один на один после разрешающей передачи Гиорги Зария. На 45-й минуте алматинцы забили вновь. Еркебулан Сейдахмет головой замкнул передачу Валерия Громыко, при этом полузащитник не стал праздновать гол, поскольку является воспитанником «Тараза».