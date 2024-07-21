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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» устроил разгром в матче Кубка Лиги

В третьем туре группового этапа Кубка Лиги «Кайрат» в Алматы принимал «Тараз» и сумел добыть уверенную победу, передают Vesti.kz.

Кайрат
ТаразЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Кайрат"

Подопечные Александра Кержакова создали комфортное преимущество в счете уже по итогам первого тайма. На 32-й минуте Жоао Пауло хладнокровно реализовал выход один на один после разрешающей передачи Гиорги Зария. На 45-й минуте алматинцы забили вновь. Еркебулан Сейдахмет головой замкнул передачу Валерия Громыко, при этом полузащитник не стал праздновать гол, поскольку является воспитанником «Тараза».

Во второй половине Андрей Ульшин довел счет до разгромного. Кандидат в сборную Казахстана нанес великолепный удар с правой ноги из-за пределов штрафной.

«Кайрат» победил «Тараз» со счетом 3:0 и вышел в плей-офф Кубка Лиги с первого места. У алматинцев семь набранных очков, вторую позицию занял «Кызылжар» с 4 очками.

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