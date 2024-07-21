Воспитанник «Астаны» отправился в европейский клуб

Источник: ФК "Слуцк"

По информации телеграм-канала «Ухо» 20-летний защитник находится в расположении команды «Слуцк», более того он уже провел товарищеский матч против солигорского «Шахтера».

Ранее на профессиональном уровне Оразалы выступал за «Онтустик» и «Астану-М». В прошлом сезоне он провел 28 матчей за молодежную команду столичного клуба в первой лиге. В этом году он лишь дважды выходил на поле во второй лиге за «Онтустик».