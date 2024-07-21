Воспитанник «Астаны» отправился в европейский клуб
Казахстанский защитник Алиби Оразалы ранее выступавший за молодежную команду «Астаны» прибыл на просмотр в Беларусь, передают Vesti.kz.
Казахстанский защитник Алиби Оразалы ранее выступавший за молодежную команду «Астаны» прибыл на просмотр в Беларусь, передают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала «Ухо» 20-летний защитник находится в расположении команды «Слуцк», более того он уже провел товарищеский матч против солигорского «Шахтера».
Ранее на профессиональном уровне Оразалы выступал за «Онтустик» и «Астану-М». В прошлом сезоне он провел 28 матчей за молодежную команду столичного клуба в первой лиге. В этом году он лишь дважды выходил на поле во второй лиге за «Онтустик».
Кроме того, на счету Оразалы есть три матча за сборную Казахстана U-17. «Слуцк» на данный момент занимает 12-е место в чемпионате Беларуси. В этом сезоне за этот клуб играл казахстанский нападающий Оралхан Омиртаев, перебравшийся в июле в БАТЭ.