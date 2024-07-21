«Тоболу» устроили разгром после вылета из Лиги Европы

Источник: ФК "Кайсар"

Костанайцы отправилась в Кызылорду в молодежном составе и предсказуемо уступили. «Кайсар» обыграл «Тобол» со счетом 5:1.

В составе команды Виктора Кумыкова отличились: Токтар Жангылышбай (дубль), Думан Нарзилдаев, Дидар Жалмукан и Ерсултан Торекул. У «Тобола» голом престижа отметился Бекзат Минайдаров.