Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Химки
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Черноморец
Чайка
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сочи
Балтика
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Уфа
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Спартак
Футбол. Первая лига
12:30
Тюмень
Алания
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
14.07
Кайрат
Женис
13.07
Кайсар
Елимай
13.07
Шахтер Кг
Жетысу
1.07
Туран
Атырау
30.06
Актобе
Тобол Кс
30.06
Елимай
Жетысу
29.06
Ордабасы
Кайсар
29.06
Кызыл-Жар
Шахтер Кг
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Тоболу» устроили разгром после вылета из Лиги Европы

«Тобол» сыграл матч третьего тура группового этапа Кубка Лиги против «Кайсара» и потерпел крупное поражение, передают Vesti.kz.

Кайсар
Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Кайсар"

Костанайцы отправилась в Кызылорду в молодежном составе и предсказуемо уступили. «Кайсар» обыграл «Тобол» со счетом 5:1.

В составе команды Виктора Кумыкова отличились: Токтар Жангылышбай (дубль), Думан Нарзилдаев, Дидар Жалмукан и Ерсултан Торекул. У «Тобола» голом престижа отметился Бекзат Минайдаров.

По итогам группового этапа Кубка Лиги у «Кайсара» и «Тобола» по три набранных очка, обе команды не сумели пробиться в плей-офф турнира.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь