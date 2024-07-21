«Тоболу» устроили разгром после вылета из Лиги Европы
«Тобол» сыграл матч третьего тура группового этапа Кубка Лиги против «Кайсара» и потерпел крупное поражение, передают Vesti.kz.
Кайсар
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«Тобол» сыграл матч третьего тура группового этапа Кубка Лиги против «Кайсара» и потерпел крупное поражение, передают Vesti.kz.
Костанайцы отправилась в Кызылорду в молодежном составе и предсказуемо уступили. «Кайсар» обыграл «Тобол» со счетом 5:1.
В составе команды Виктора Кумыкова отличились: Токтар Жангылышбай (дубль), Думан Нарзилдаев, Дидар Жалмукан и Ерсултан Торекул. У «Тобола» голом престижа отметился Бекзат Минайдаров.
По итогам группового этапа Кубка Лиги у «Кайсара» и «Тобола» по три набранных очка, обе команды не сумели пробиться в плей-офф турнира.