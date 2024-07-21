«Актобе» совершил камбэк в матче Кубка Лиги
«Актобе» провел решающий матч группового этапа Кубка Лиги против «Жениса» и сумел добыть волевую победу, передают Vesti.kz.
Актобе
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«Актобе» провел решающий матч группового этапа Кубка Лиги против «Жениса» и сумел добыть волевую победу, передают Vesti.kz.
Команде Дмитрия Парфенова удалось перевернуть ход неудачно складывавшейся игры.
На 71-й минуте форвард «Жениса» Георгий Панцулая вывел гостей вперед. Однако «Актобе» быстро ответил столичному клубу и забил дважды в течении пяти минут. Сначала отличился Идрис Умаев, а затем гол на свой счет записал Хосе Севальос. Таким образом, «Актобе» одержал победу на «Женисом» со счетом 2:1.
По итогам группового этапа Кубка лиги у «Актобе» и «Жениса» по шесть очков, однако лучшая разница мячей обеспечила столичному клубу первое место и выход в полуфинал турнира.