«Актобе» совершил камбэк в матче Кубка Лиги

На 71-й минуте форвард «Жениса» Георгий Панцулая вывел гостей вперед. Однако «Актобе» быстро ответил столичному клубу и забил дважды в течении пяти минут. Сначала отличился Идрис Умаев, а затем гол на свой счет записал Хосе Севальос. Таким образом, «Актобе» одержал победу на «Женисом» со счетом 2:1.