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20:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» совершил камбэк в матче Кубка Лиги

«Актобе» провел решающий матч группового этапа Кубка Лиги против «Жениса» и сумел добыть волевую победу, передают Vesti.kz.

Актобе
ЖенисЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Актобе"

Команде Дмитрия Парфенова удалось перевернуть ход неудачно складывавшейся игры.

На 71-й минуте форвард «Жениса» Георгий Панцулая вывел гостей вперед. Однако «Актобе» быстро ответил столичному клубу и забил дважды в течении пяти минут. Сначала отличился Идрис Умаев, а затем гол на свой счет записал Хосе Севальос. Таким образом, «Актобе» одержал победу на «Женисом» со счетом 2:1.

По итогам группового этапа Кубка лиги у «Актобе» и «Жениса» по шесть очков, однако лучшая разница мячей обеспечила столичному клубу первое место и выход в полуфинал турнира.

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