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17:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил о топовом трансфере

Алматинский «Кайрат» объявил о трансфере центрального защитника Егора Сорокина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
Источник: ФК "Рубин"

Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2025.

Последним клубом российского футболиста был «Елимай», состав которго он пополнил в марте 2024 года. За клуб из Семея отыграл 12 матчей во всех турнирах.

Также 28-летний футболист выступал в Казахстане за «Актобе».

Новичок алматинцев является воспитанником «Зенита». На профессиональном уровне в России выступал за «Тосно», «Рубин», «Нефтехимик» и «Краснодар». С последним становился бронзовым призером РПЛ.

В составе сборной России Сорокин провел один матч.

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