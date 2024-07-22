«Кайрат» объявил о топовом трансфере
Алматинский «Кайрат» объявил о трансфере центрального защитника Егора Сорокина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кайрат
Алматинский «Кайрат» объявил о трансфере центрального защитника Егора Сорокина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2025.
Последним клубом российского футболиста был «Елимай», состав которго он пополнил в марте 2024 года. За клуб из Семея отыграл 12 матчей во всех турнирах.
Также 28-летний футболист выступал в Казахстане за «Актобе».
Новичок алматинцев является воспитанником «Зенита». На профессиональном уровне в России выступал за «Тосно», «Рубин», «Нефтехимик» и «Краснодар». С последним становился бронзовым призером РПЛ.
В составе сборной России Сорокин провел один матч.