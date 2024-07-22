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17:58 (мск), источник: Sport24

Бензема: «Винисиус заслуживает получить “Золотой мяч” в этом году. Он совершенен как футболист»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24 должен получить его бывший партнер по «Реалу», вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

Реал
Бензема: «Винисиус заслуживает получить “Золотой мяч” в этом году. Он совершенен как футболист» | Источник: Getty Images

Бензема становился обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.

— Кого считаете фаворитом «Золотого мяча» в этом году?

— Я назову Винисиуса, потому что он заслуживает этого своим сезоном. Не только за то, чего он достиг в этом году — в прошлом он также был на высоте. Он молод, но уже совершенен как футболист.

— Назовите главное качество Винисиуса.

— Он способен выиграть матч в одиночку — разумеется, не без помощи партнеров по команде, но он очень хорош, когда нужен «Реалу». Именно поэтому я думаю, что он заслуживает [ «Золотой мяч»]. Он всегда проявляет себя. Так что мой фаворит — Вини, — приводит слова Бензема Marca.

В сезоне-2023/24 Винисиус забил 24 гола и отдал 11 результативных передач в 39 матчах «Реала» во всех турнирах.

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