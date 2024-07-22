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21:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Барселоны» Гюндоган может перейти в бывший клуб Хави — Mundo Deportivo

33-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган может перейти в «Аль-Садд», сообщает интернет-издание Mundo Deportivo.

Барселона
Игрок «Барселоны» Гюндоган может перейти в бывший клуб Хави — Mundo Deportivo | Источник: Getty Images

По информации источника, катарский клуб, игроком и тренером которого был бывший наставник «Барселоны» Хави, сделал выгодное предложение немецкому футболисту. Сообщается, что Гюндоган рассматривает предложение «Аль-Садда».

Напомним, в минувшем сезоне Гюндоган принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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