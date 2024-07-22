Игрок «Барселоны» Гюндоган может перейти в бывший клуб Хави — Mundo Deportivo

По информации источника, катарский клуб, игроком и тренером которого был бывший наставник «Барселоны» Хави, сделал выгодное предложение немецкому футболисту. Сообщается, что Гюндоган рассматривает предложение «Аль-Садда».

Напомним, в минувшем сезоне Гюндоган принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.