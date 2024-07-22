Александер-Арнольд назвал лучшего футболиста в мире: «Никогда такого не испытывал»

«Когда играешь против него, испытываешь совершенно иные чувства. Играя против других, никогда такого не испытывал. Ты всегда должен быть начеку, когда мяч возле него. Думаю, это очень редко качество — вызывать у соперников такое чувство, поэтому я считаю лучшим его.



Как по мне, то во многих, очень многих аспектах игры, он, вероятно, лучший футболист в истории. Он может делать на поле практически все, что захочет, поэтому он лучший», — цитирует Александер-Арнольда The Mirror.