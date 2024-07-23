Александр Овечкин сделал выбор между Роналду и Месси
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал выбор среди одних из лучших футболистов нынешнего века.
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал выбор среди одних из лучших футболистов нынешнего века.
— Ибрагимович, Роналду или Месси?
— Конечно, Месси.
— Почему?
— С самого начала, когда он пришёл в «Барселону», я сказал: «Всё, это мой любимый игрок».
— Из-за человечности? Или из-за спортивных достижений?
— Из-за спортивных достижений. Я его не знаю, как человека, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Дневник Хача».
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выступает за «Интер Майами». В американский клуб он перешёл прошлым летом. Отметим, что Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В системе сине-гранатовых Лионель находился с 2003 по 2021 год.
Ранее Месси завоевал 45‑й титул в карьере, выиграв Кубок Америки, и единолично стал самым титулованным футболистом в истории.