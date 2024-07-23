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00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин сделал выбор между Роналду и Месси

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал выбор среди одних из лучших футболистов нынешнего века.

Александр Овечкин сделал выбор между Роналду и Месси | Источник: Getty Images

— Ибрагимович, Роналду или Месси?

 — Конечно, Месси.

— Почему?

 — С самого начала, когда он пришёл в «Барселону», я сказал: «Всё, это мой любимый игрок».

— Из-за человечности? Или из-за спортивных достижений?

 — Из-за спортивных достижений. Я его не знаю, как человека, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Дневник Хача».

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выступает за «Интер Майами». В американский клуб он перешёл прошлым летом. Отметим, что Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В системе сине-гранатовых Лионель находился с 2003 по 2021 год.

Ранее Месси завоевал 45‑й титул в карьере, выиграв Кубок Америки, и единолично стал самым титулованным футболистом в истории.

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