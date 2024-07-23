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08:34 (мск), источник: Московский комсомолец

Супруга Лионеля Месси опубликовала их совместные фото с отдыха

Антонелла Рокуццо, супруга капитана сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси, опубликовала совместные фото с небольшого отдыха на яхте.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Компанию им составили Луис Суарес и его супруга Софи Балби. Напомним, Месси получил травму лодыжки в финальном матче Кубка Америки и вынужден носить специальный фиксатор даже на отдыхе.

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