Супруга Лионеля Месси опубликовала их совместные фото с отдыха
Антонелла Рокуццо, супруга капитана сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси, опубликовала совместные фото с небольшого отдыха на яхте.
Антонелла Рокуццо, супруга капитана сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси, опубликовала совместные фото с небольшого отдыха на яхте.
Компанию им составили Луис Суарес и его супруга Софи Балби. Напомним, Месси получил травму лодыжки в финальном матче Кубка Америки и вынужден носить специальный фиксатор даже на отдыхе.