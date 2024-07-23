Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Буде-Глимт
РФШ
Футбол. Еврокубки
18:30
Паневежис
Ягеллония
Футбол. Еврокубки
19:00
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
19:00
Балкани
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Дифферданж
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:30
Стяуа
Маккаби
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
ТНС
Футбол. Еврокубки
21:00
УЭ Санта-Колома
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:30
Лугано
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Спарта П
Футбол. Еврокубки
22:00
Виртус
Флора
Все события
08:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Артём Довбик близок к переходу в мадридский «Атлетико» — AS

Нападающий «Жироны» Артём Довбик близок к переходу в мадридский «Атлетико».

Жирона
Атлетико
Артём Довбик близок к переходу в мадридский «Атлетико» — AS | Источник: Getty Images

Как сообщает AS, стороны близки к согласованию трансфера 27-летнего форварда за € 30 млн. Отмечается, что также «Жирона» может выручить € 5 млн в виде бонусов. Сам футболист заинтересован в продолжении карьеры в мадридской команде.

Ранее «Атлетико» покинул форвард сборной Испании Альваро Мората, который подписал контракт с «Миланом».

Напомним, в минувшем сезоне 27-летний Артём Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, где отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь