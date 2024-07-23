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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
19:28 (мск), источник: БЕЛТА

Легенды бразильского футбола Ромарио и Эдмилсон впечатлены увиденным в Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарные бразильские футболисты Ромарио и Эдмилсон посетили Минск и приняли участие в футбольном карнавале на стадионе «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Чемпионы мира по футболу являются партнерами академии Blockchain Sports Football, которая функционирует в трех городах Бразилии. Юные воспитанники академии прибыли в белорусскую столицу для участия в товарищеском матче против команды Второй лиги чемпионата Беларуси «Юни Икс Лабс». Blockchain Sports Football известна своим инновационным подходом с использованием передовых технологий, которые разрабатывает белорусская IT-компания X-Labs Inc.

«Для меня действительно важно быть частью этого мероприятия. С недавних пор в моем сердце зародилась большая надежда за детей в Бразилии, у которых появился шанс на будущее. Благодаря проекту Blockchain Sports и белорусским специалистам для молодежи нашей страны сделано очень многое и, надеюсь, будет сделано еще больше, — сказал чемпион мира 1994 года и действующий сенатор Бразилии Ромарио. — Честно говоря, не помню, чтобы я когда-либо играл против белорусских команд. Но, посетив Беларусь и познакомившись с вашим футболом, я пришел к выводу, что здесь большое внимание уделяется технике, а также дисциплине на поле».

«Это мой первый визит в Беларусь. Благодаря нашему взаимодействию я наконец увидел эту прекрасную страну и мне очень понравилось. Ощущаю некую родственную связь между Минском и Сан-Паулу, эти города — как два близких друга, — отметил чемпион мира 2002 года Эдмилсон. — Давно известно, что в футболе кроется невероятная сила для образования и роста. Платформа Blockchain Sports дает детям со всего мира получить шанс в сфере футбола, это крепкий союз технологий и спорта. Уверен, данный проект позволит вывести сотрудничество Бразилии и Беларуси на мировой уровень».

«Наши страны объединили свои сильные стороны: Беларусь известна IT-сферой, а Бразилия — своими футбольными талантами. Надеюсь, организаторы этого праздника способны реализовать проект, который поможет обеим сторонам, — сообщил посол Бразилии в Беларуси Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл. — Хочу выразить благодарность белорусскому народу за огромное дружелюбие. В этой стране созданы все возможности для реализации и развиты именно те ценности, которые важны во всем мире. Данный проект — хороший шанс для всех в плане развития сотрудничества и отличная возможность для будущего молодежи».

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