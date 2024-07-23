Легенды бразильского футбола Ромарио и Эдмилсон впечатлены увиденным в Беларуси

«Для меня действительно важно быть частью этого мероприятия. С недавних пор в моем сердце зародилась большая надежда за детей в Бразилии, у которых появился шанс на будущее. Благодаря проекту Blockchain Sports и белорусским специалистам для молодежи нашей страны сделано очень многое и, надеюсь, будет сделано еще больше, — сказал чемпион мира 1994 года и действующий сенатор Бразилии Ромарио. — Честно говоря, не помню, чтобы я когда-либо играл против белорусских команд. Но, посетив Беларусь и познакомившись с вашим футболом, я пришел к выводу, что здесь большое внимание уделяется технике, а также дисциплине на поле».



«Это мой первый визит в Беларусь. Благодаря нашему взаимодействию я наконец увидел эту прекрасную страну и мне очень понравилось. Ощущаю некую родственную связь между Минском и Сан-Паулу, эти города — как два близких друга, — отметил чемпион мира 2002 года Эдмилсон. — Давно известно, что в футболе кроется невероятная сила для образования и роста. Платформа Blockchain Sports дает детям со всего мира получить шанс в сфере футбола, это крепкий союз технологий и спорта. Уверен, данный проект позволит вывести сотрудничество Бразилии и Беларуси на мировой уровень».