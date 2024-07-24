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22:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Бешикташ» обошелся без Зайнутдинова и потерпел фиаско

Стамбульский «Бешикташ» в рамках предсезонной подготовки провел товарищеский матч с турецким клубом «Бандырманспор», сообщают Vesti.kz.

Бешикташ
Источник: ФК "Бешикташ"

Встреча в Стамбуле между клубом Бахтиера Зайнутдинова и командой первой лиги чемпионата Турции завершилась нулевой ничьей.

Сам казахстанец по причине травмы не принимал участия в игре. Он тренируется по индивидуальной программе.

Добавим, что Зайнутдинов выступает за «Бешикташ» с прошлого года. В прошлом сезоне Бактиер сыграл за стамбульскую команду 37 матчей и забил один мяч.

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