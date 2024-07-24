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22:38 (мск), источник: Sport24

«Бавария» победила в товарищеском матче, забив 14 голов

«Бавария» провела первый матч под руководством нового главного тренера Венсана Компани.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
«Бавария» победила в товарищеском матче, забив 14 голов | Источник: Соцсети

Традиционно мюнхенцы начали подготовку к новому сезону товарищеской игрой против любительской команды «Роттах-Эгерн».

Завершился матч разгромной победой «Баварии» со счетом 14:1.

Автором хет-трик стал Матис Тель, по дублю оформили Адин Лицина и Мудасер Садат, по одному мячу забили Нуссайр Мазрауи, Рафаэл Геррейру, Арийон Ибрагимович, Нестори Иранкунда, Саша Боэ, Йонатан Асп-Йенсен и Ноэль Азеко Нкили.

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