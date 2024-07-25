Ханси Флик сравнил себя с легендами «Барселоны» Круиффом и Гвардиолой

«Мой стиль игры не так далёк от идей “Барселоны”, когда она добивалась успехов с Йоханом Круиффом или Пепом Гвардиолой. Мой взгляд на игру заключается в том, чтобы на поле была активная команда, которая демонстрирует, на что она способна с мячом и без него», — приводит слова Флика интернет-издание Mundo Deportivo.