Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонью» на фоне слухов об интересе «Реала»

По информации источника, «Болонья» оплатила защитнику билеты в Италию, а также организовала прохождение медицинского обследования, однако в последний момент Хуммельс попросил несколько дней на размышление. В свою очередь, агенты Хуммельса заявили, что такая пауза вызвана не возможными переговорами с другими клубами, а желанием игрока провести больше времени в отпуске с ребёнком.