«Аталанта» и «Атланта» близки к закрытию сделки по Миранчуку за € 11 млн — Скира | Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сумма перехода Миранчука в клуб из МЛС составит € 11 млн плюс бонусные выплаты.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.