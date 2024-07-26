«Эвертон» объявил о переходе Линдстрёма из «Наполи»

24-летний полузащитник является воспитанником академии «Брондбю». В «Наполи» Линдстрём перешёл из немецкого «Айнтрахта» в 2023 году. В составе итальянского клуба датчанин провёл 29 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Отметим, что вместе с командой из Франкфурта Йеспер стал победителем Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.