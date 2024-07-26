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16:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» резко меняется. Во всём

Новая дирекция, новая база, новые футболисты.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Манчестер Юнайтед: трансферы, новая база, новое руководство — подробности изменений | Источник: Getty Images

«МЮ» перестраивается. Кажется, ни один топ-клуб в Европе не переживает этим летом такие трансформации. И это при том, что тренер Эрик тен Хаг всё-таки остался в команде — помогла победа в финале Кубка Англии над «Сити». Благодаря трофею «Манчестер Юнайтед» не остался без еврокубков и отправился в Лигу Европы.

Новая дирекция: перестановки на ключевых позициях

Фундаментальное событие в структуре клуба в 2024 году — появление совладельца Джима Рэтклиффа. Английский бизнесмен — основатель химической компании Ineos и второй богатейший человек Великобритании (его состояние — около £ 30 млрд). Рэтклифф уже имеет опыт инвестиций в футбол — его компания владеет «Ниццей» из чемпионата Франции. Он предлагал Роману Абрамовичу £ 4,25 млрд за «Челси», но столичный клуб ушёл консорциуму Тодда Боули.

Если американец принялся лично заниматься операционной деятельностью (в том числе ездил на переговоры по трансферам с другими клубами), то Рэтклифф начал с того, что собрал в клубе ведущих футбольных директоров.

  • В январе генеральным директором клуба стал Омар Беррада, который до этого работал главой по футбольным операциям в «Сити».
  • В апреле техническим директором стал Джейсон Уилкокс, который с лета 2023-го был спортивным директором «Саутгемптона», а до этого шесть лет оставался главой молодёжного департамента «Сити».
  • В первый день июля Дэн Эшуорт был объявлен новым исполнительным директором «МЮ». До этого он работал в ФА, затем — техническим директором в АПЛ и в «Брайтоне», а до последнего момента оставался спортивным директором «Ньюкасла».
  • Также в июле директором отдела рекрутинга стал Кристофер Вивелл, который до этого работал в «Челси» и в структуре «Ред Булл» в Германии.

Новая дирекция — это то, чего фанаты «МЮ» ждали годами. У клуба сложился вакуум менеджмента, поэтому у тен Хага был широкий круг обязанностей. Роль тренера в трансферах была значительнее, чем в других командах. «МЮ» совершил несколько сомнительных покупок — в том числе тен Хаг забрал из «Аякса» знакомого ему Антони за € 95 млн.

Кроме того, требовались волевые решения по клубной инфраструктуре, которая устарела. Помните, как на неё наезжал Роналду в знаменитом интервью? На реконструкцию базы в Каррингтоне новый совладелец уже выделил £ 50 млн, а в июне начались сами работы (займут около года). Переделать базу поручили архитектурному бюро Foster + Partners, которое занималось реконструкцией «Уэмбли». На очереди вопрос о модернизации стадиона, у которого протекает крыша.

Новые тренеры: в штаб тен Хага пришли три помощника

Пополнился и тренерский штаб. В него вошли Руд ван Нистелрой и Рене Хаке. Бывший нападающий «МЮ» закончил карьеру в 2012 году и вскоре ушёл тренировать детей в ПСВ. За шесть лет успел поработать с командами разных возрастов (U17, U18, U19 и U21), а затем стал главным тренером взрослой команды. Его контракт был рассчитан на три года, но отработал он лишь сезон-2022/2023. Ван Нистелрой взял Суперкубок и Кубок Нидерландов, но вылетел в отборе ЛЧ от «Рейнджерс» и уступил чемпионство «Фейеноорду». Тренер покинул команду за тур до конца чемпионата, когда она боролась за второе место и путёвку в ЛЧ. Напоследок тренер написал трогательное письмо о своём периоде в команде. До возвращения в «МЮ» Руд год находился без клуба.

Рене Хаке известен меньше. Он начал тренировать уже в 32 года (его карьера футболиста не сложилась). Пожалуй, главный факт, который нужно знать об этом тренере — в прошедшем сезоне он вывел нидерландский «Гоу Эхед Иглс» в еврокубки. Пускай это лишь Лига конференций, но и такой результат стал неожиданным успехом. По стоимости состава клуб был 13-м в лиге. Хаке в штабе заменит ушедшего Митчелла ван дер Гага, который два года работал с тен Хагом в «МЮ», а теперь захотел попробовать себя в качестве главного тренера.

Тренером вратарей «МЮ» стал Йелле тен Рувелар (само собой, ещё один соотечественник). «Аякс» остался разочарован его уходом в «МЮ» — об этом рассказал тен Хаг в интервью AD. А ещё добавил, что договаривался с этим тренером в феврале и марте, но тогда не было понятно, останется ли он сам. Теперь, когда тен Хага не просто оставили, но ещё и продлили до 2026 года, Рувелар принял приглашение.

Новые игроки: два новичка уже пришли, ещё минимум двое на подходе

Состав тоже обновился прилично. До закрытия трансферного окна ещё долго, но уже сейчас понятны очертания будущего «МЮ». Наконец-то продали Донни ван де Бека — возможно, в «Жироне» он вспомнит, каково играть в футбол. Ушёл ещё один футболист, который потерялся в «МЮ» — Антони Марсьяль. У него закончился контракт, как и у Рафаэля Варана. Ну, а Мэйсон Гринвуд не успел вернуться из аренды, как был продан в «Марсель» за € 26 млн.

Как рассказывал Рэтклифф, он не нацелен на покупку звёзд вроде Мбаппе. Бизнесмен видит необходимым поиск талантов, которые со временем превратятся в нового Килиана. По информации Фабрицио Романо, ключевым фактором за продление контракта тен Хага был прогресс молодых Алехандро Гарначо и Кобби Майну. Вообще, концепция развития талантов звучит красиво, но есть пример «Челси», который по факту усреднил уровень состава настолько, что клуб перестал не только играть в Лиге чемпионов, но и даже бороться за неё в последние два сезона. Тем не менее этим подходом можно объяснить первые два трансфера «МЮ» при новой дирекции.

Из «Болоньи» был выкуплен 23-летний нападающий Джошуа Зиркзее. Пока мы можем только догадываться, кого тренер «МЮ» видит в основе — его или Расмуса Хойлунда. У форварда за спиной, по сути, лишь один сезон в топ-лиге. Да и то 11+4 по «гол+пас» не были чем-то выдающимся для чемпионата Италии. Показательно, что сейчас на Евро-2024 Зиркзее был третьей опцией у сборной Нидерландов, проиграв конкуренцию не только Мемфису Депаю, но и даже Вауту Вегорсту.

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Впрочем, другой трансфер вызывает ещё больше вопросов. У «Лилля» забрали 18-летнего Лени Йоро. Несмотря на возраст, он уже успел провести полтора сезона в чемпионате Франции. Правда, его показатели достаточно скромные (например: 1,21 отбора и 2,29 продвигающего паса в среднем на 90 минут), по сравнению с другими центральными защитниками. С другой стороны, очевидно, что возраст ещё позволяет французу прогрессировать. В этой сделке смущают даже не качества игрока, а его стоимость.

По информации Фабрицио Романо, трансфер обошёлся «МЮ» в € 50 млн + € 12 млн бонусы. The Athletic утверждает, что «Лилль» получит до € 70 млн. И это за парня, у которого оставался год контракта. От нового руководства ждали взвешенного подхода к трансферам, а в этом случае не покидает ощущение, что за футболиста сильно переплатили.

Дело в том, что Йоро хотел уйти в «Реал», который, в свою очередь, тоже рассчитывал на парня. Правда, мадридский клуб был готов либо заплатить лишь € 20−25 млн, либо ждать год, чтобы взять защитника бесплатно. В такой ситуации «Лилль» был заинтересован продать футболиста именно в «МЮ» и выручить за него примерно в три раза больше. По информации всё того же Романо, «Лилль» даже угрожал Йоро, что он просидит год на скамейке, если откажется от предложения «МЮ».

Йоро уже наигрывается в предсезонных матчах, но «МЮ» продолжает договариваться о трансфере другого центрального защитника — де Лигта из «Баварии». Слишком много проблем с этой позицией было в прошедшем сезоне (этим летом на всякий случай продлили ещё и Джонни Эванса). Судя по новостям, «МЮ» вот-вот купит опорника «ПСЖ» Угарте. Трансфер выглядит логичным на фоне разговоров об отъезде Каземиро в Саудовскую Аравию.

Казалось, что «МЮ» пойдёт на рынок ещё и за вингером, но на днях ситуация изменилась. Санчо и тен Хаг уладили разногласия, и тренер объявил, что конфликт между ними исчерпан. Нужно помнить, что для флангов атаки у тренера есть ещё Маркус Рашфорд, Антони, Гарначо и Амад Диалло. Про последнего тен Хаг на днях заявил, что это будет его сезон.

Григорий Телингатер

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