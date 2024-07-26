Оливье Жиру стал игроком «Лос-Анджелеса»
Нападающий Оливье Жиру продолжит карьеру в MLS. 37-летний француз стал игроком «Лос-Анджелеса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Франция
Нападающий Оливье Жиру продолжит карьеру в MLS. 37-летний француз стал игроком «Лос-Анджелеса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В американский клуб Жиру перешел на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2025 года. В «Лос-Анджелесе» нападающий будет играть под 9-м номером.
Последним клубом Оливье Жиру был «Милан», который он покинул по истечении контракта.