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21:13 (мск), источник: Sport24

Оливье Жиру стал игроком «Лос-Анджелеса»

Нападающий Оливье Жиру продолжит карьеру в MLS. 37-летний француз стал игроком «Лос-Анджелеса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Франция
Оливье Жиру стал игроком «Лос-Анджелеса» | Источник: Getty Images

В американский клуб Жиру перешел на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2025 года. В «Лос-Анджелесе» нападающий будет играть под 9-м номером.

Последним клубом Оливье Жиру был «Милан», который он покинул по истечении контракта.

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