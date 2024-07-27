«Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Бетис»

Встреча, прошедшая в Питтсбурге (США), завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба, в составе которого гол забил венгерский полузащитник Доминик Собослаи (34-я минута).

В следующем товарищеском матче «Ливерпуль» 31 июля сыграет против лондонского «Арсенала», «Бетис» в этот же день проведет матч с английским «Манчестер Юнайтед».