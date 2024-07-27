«Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Бетис»
«Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Бетис» в товарищеском матче.
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«Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Бетис» в товарищеском матче.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл испанский «Бетис» в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Питтсбурге (США), завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба, в составе которого гол забил венгерский полузащитник Доминик Собослаи (34-я минута).
В следующем товарищеском матче «Ливерпуль» 31 июля сыграет против лондонского «Арсенала», «Бетис» в этот же день проведет матч с английским «Манчестер Юнайтед».