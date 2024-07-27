Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
15:00
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Зенит
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
19:30
Черноморец
Урал
Футбол. Премьер-лига
20:00
Факел
Акрон
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
19.05
Лутон Таун
Фулхэм
19.05
Кристал Пэлас
Астон Вилла
19.05
Брайтон
Манчестер Юнайтед
19.05
Челси
Борнмут
19.05
Бернли
Ноттингем Форест
19.05
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
19.05
Арсенал
Эвертон
19.05
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Бетис»

«Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Бетис» в товарищеском матче.

Ливерпуль
БетисЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл испанский «Бетис» в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в Питтсбурге (США), завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба, в составе которого гол забил венгерский полузащитник Доминик Собослаи (34-я минута).

В следующем товарищеском матче «Ливерпуль» 31 июля сыграет против лондонского «Арсенала», «Бетис» в этот же день проведет матч с английским «Манчестер Юнайтед».

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Слив обнаженки из OnlyFans: скандал с русской спортсменкой в Париже
'Любимые выдры'. Топ лучших подруг Алины Загитовой
К вам едет педофил: МОК простил преступника ради Олимпиады
'Пять минут — и заработал на квартиру': как покушение обогатило фигуристов
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь