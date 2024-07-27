«Барселоне» не хватит средств на Канселу, игрока хотят видеть в Саудовской Аравии и Италии | Источник: Getty Images

По информации источника, «горожане» хотят получить за игрока € 30 млн и не желают снова отправлять игрока в аренду. «Барселона», которая заинтересована в трансфере, может предложить только € 20 млн. Сообщается, что на игрока обратили внимание два клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Ахли» и «Аль-Иттифак», они могут предложить за футболиста нужную сумму.

Также сообщается, что за Канселу наблюдают два клуба итальянской Серии А, за которые игрок выступал ранее — «Интер» и «Ювентус». Но они хотят убедить клуб всё-таки отправить футболиста в аренду.

30-летний футболист перешёл в «Манчестер Сити» из «Ювентуса» в августе 2019 года. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Канселу в € 25 млн.