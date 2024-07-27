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13:53 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Барселоне» сомневаются в успехе переговоров по переходу Нико Уильямса — Relevo

«Барселона» сомневается в том, что переговоры по переходу вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса увенчаются успехом. Об этом сообщает Relevo.

Барселона
Атлетик
В «Барселоне» сомневаются в успехе переговоров по переходу Нико Уильямса — Relevo | Источник: Getty Images

По информации источника, клуб обеспокоен тем, что в гонку за игрока вмешался «ПСЖ», который ведёт себя более настойчиво в переговорах и готов предложить выгодные условия, по сравнению с «Барселоной».

Сообщается, что «Барселона» не сможет предложить лучшие условия, чем «ПСЖ».

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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