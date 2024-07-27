В «Барселоне» сомневаются в успехе переговоров по переходу Нико Уильямса — Relevo | Источник: Getty Images

По информации источника, клуб обеспокоен тем, что в гонку за игрока вмешался «ПСЖ», который ведёт себя более настойчиво в переговорах и готов предложить выгодные условия, по сравнению с «Барселоной».

Сообщается, что «Барселона» не сможет предложить лучшие условия, чем «ПСЖ».