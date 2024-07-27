Новый козырь «Арсенала» в чемпионской гонке. Артета подписывает одного из главных талантов Италии

Источник: Claudio Villa/Getty Images for FIGC

Риккардо Калафьори — пожалуй, главное итальянское открытие прошлого сезона. Защитник провел фантастическую кампанию: перейдя из «Базеля» в «Болонью» в последний день прошлогоднего трансферного окна, Рикки стал одним из ключевых игроков сенсационного проекта Тиагу Мотты, был признал лучшим игроком марта серии А, добрался до Лиги чемпионов, дебютировал за сборную за 10 дней до Евро и поехал на турнир, где стал основным защитником и одним из немногих в команде, кто отыграл достойно. Даже несмотря на автогол в матче с Испанией. И это в 22 года.

Кульминацией прорыва стал интерес от грандов. «Ювентус», «Атлетико» и «Реал» проявили интерес к игроку, но убедительнее всех оказался «Арсенал». Трансфер на финальной стадии: лондонцы уже согласовали переход за 45 миллионов евро (включая бонусы). Разберемся, чем Калафьори уникален и как поможет Артете.

Калафьори приблизит «Арсенал» к стандартам Гвардиолы

В минувшем сезоне «Арсенал» показал с отрывом лучшую оборонительную статистику в АПЛ: всего 29 пропущенных мячей (у «Сити» — 34, у «Ливерпуля» — 41) и 32 ожидаемых пропущенных (у «Сити» — 37, у «Ливерпуля» — 47). За надежность отвечала пара Габриэл Магальяэс — Вильям Салиба в центре защиты. На первый взгляд, приход Калафьори значит одно из двух: разрушение сыгранной пары или переход на тройку сзади. Но на деле может оказаться, что ни то, ни другое не случится.

Все дело в универсальности Калафьори и особенностях футбола Артеты. Риккардо начинал как левый защитник и лишь в «Болонье» закрепился в центре обороны. Возвращение итальянца на фланг имеет смысл для «Арсенала» — более того, это будет прямым подражанием Гвардиоле, у которого Артета учился годами и перенял многое.

Пеп в последние годы активно переучивал центральных защитников в крайних — левый фланг «Сити» сейчас ассоциируется не с профильными игроками, а с Натаном Аке и — теперь — Йошко Гвардиолом. Оба в предыдущих клубах играли исключительно в центре, но при Гвардиоле сместились на фланг.

Тем самым Гвардиола решал дилемму, как совместить оборонительную стабильность и необходимые для него стандарты продвижения мяча со своей половины поля. Условно говоря, Пеп решил, что лучше научить Аке и Йошко атаковать, чем пытаться сделать из Зинченко или Канселу надежность в обороне. Артета уже идет по этому пути: в 2021 году Бен Уайт приходил в «Арсенал» как центральный защитник, но со временем Микель сместил его на правый фланг.

Вероятно, Калафьори поможет Артете решить проблему на левом фланге. Зинченко — классный плеймейкер, но порой теряет позицию и уступает в дуэлях один в один. Риккардо входит в 7% лучших защитников по выигранным верховым дуэлям (70,8%), опережая не только Зинченко, но и Салиба с Габриэлем. Калафьори также выдает 1,89 перехватов и 7,55 возвратов мяча за матч — тоже показатели с приставкой топ.

Уникальные атакующие характеристики

Универсальность итальянца поможет «Арсеналу» во всех стадиях. При розыгрыше мяча лондонцы играют гибридно — опыт Калафьори в центре защиты поможет безболезненно смещаться с фланга и покрывать сразу две зоны. И это только верхушка айсберга атакующих способностей Риккардо.

В минувшем сезоне итальянец играл в очень необычной роли. Тиагу Мотта придумал в «Болонье» схему 2−7−2 (само собой, в атакующей фазе), где игроки делятся не на защитников, полузащитников и нападающих, а разделяются по зоне пребывания. Двойки — это игроки флангов, а семерка — количество футболистов в центральной зоне. Калафьори был в семерке центральных и часто делал рейды в финальную треть поля. Итальянец отдал 16 передач под удар — лучший результат в Европе среди центральных защитников, а еще записал на свой счет пять результативных передач.

Риккардо хорош не только с мячом, но и в качестве адресата передачи: за сезон Калафьори принял 23 обостряющих паса, это в несколько раз больше, чем Габриэл (8) и Салиба (6). Он привык открываться около штрафной соперника и запутывать его внезапными перемещениями.

Защитник также продемонстрировал, насколько он готов рискнуть и взять игру на себя. На последних секундах матча с хорватами Калафьори совершил сольный проход и оформил голевую на Дзакканьи, что позволило Италии выйти в ⅛ финала. Конечно, у Артеты своя структура, но он наверняка найдет применение атакующему потенциалу итальянца.

Что может пойти не так? Напрягает травматичность. За несколько сезонов карьеры Риккардо пропустил больше 150 игр из-за повреждений. Многовато для 22 лет. Почти год он не играл из-за жуткой травмы колена, когда порвались связки, мениск и разлетелся сустав. Но это было давно, когда Риккардо играл еще на юношеском уровне. В остальном трансфер выглядит как солидное усиление для «Арсенала», который вновь будет бороться за чемпионство.