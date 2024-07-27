«Кайрат» после разгрома стал лидером КПЛ-2024

Источник: ФК Кайрат

Встреча в Караганде завершилась победой команды Александра Кержакова со счетом 3:0. Первый гол алматинцы забили на 30-й минуте: отличился грузинский легионер Георгий Зариа.

В дебюте второго тайма на 49-й минуте забитый мяч на свой счет записал Жоао Пауло. Окончательный счет на седьмой добавленной ко второй половине игры установил Вячеслав Швырев.

Благодаря этой победе алматинцы набрали 25 очков и наряду с «Ордабасы» располагаются на вершине турнирной таблицы КПЛ. При этом у шымкетнцев две игры в запасе.