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18:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» после разгрома стал лидером КПЛ-2024

Алматинский «Кайрат» сыграл с «Шахтером» в матче 15-го тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шахтер Кг
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК Кайрат

Встреча в Караганде завершилась победой команды Александра Кержакова со счетом 3:0. Первый гол алматинцы забили на 30-й минуте: отличился грузинский легионер Георгий Зариа.

В дебюте второго тайма на 49-й минуте забитый мяч на свой счет записал Жоао Пауло. Окончательный счет на седьмой добавленной ко второй половине игры установил Вячеслав Швырев.

Благодаря этой победе алматинцы набрали 25 очков и наряду с «Ордабасы» располагаются на вершине турнирной таблицы КПЛ. При этом у шымкетнцев две игры в запасе.

Идущий на третьем месте «Актобе» набрал 22 балла.

Шахтер Кг
0:3
Первый тайм: 0:0
Кайрат
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